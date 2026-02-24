Министерство обороны Великобритании сообщило о создании командного пункта "коалиции желающих" для координации поддержки Украины.

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

В Лондоне уточнили, что в работу центра уже вовлечены около 70 военнослужащих. Пункт предназначен для планирования и координации дальнейших шагов в рамках помощи Киеву, включая военное взаимодействие и долгосрочную поддержку.

Как мы писали, Зеленский вчера заявил, что Британия и Франция хотят прислать в Украину по одной военной бригаде после завершения боевых действий.

При этом, по его словам, европейцы не хотят размещения своих сил на линии фронта, чего требует Украина.

Напомним, сами Британия и Франция заявляют, что не готовы вводить войска без гарантий поддержки со стороны США в случае нападения РФ. В то же время Вашингтон такие гарантии, по данным СМИ, не дает. Также категорически против любого присутствия иностранных войск в Украине выступает РФ, отказываясь согласовывать этот пункт в рамках мирного соглашения.

