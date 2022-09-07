Советник главы Офиса президента и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов призвал украинцев подготовить сумку с едой на случай "непредвиденных обстоятельств".

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Все зависит от того, где человек находится. Есть две причины. Первая причина - это бедность. Вторая - это близость к передовой, где могут быть перебои со снабжением. Надо иметь тревожную сумку с собой, где будут документы и другие вещи. Так вот, в той сумке нужно еще еду и воду иметь. Желательно, чтобы у всех это было. Пожалуйста, не медлите", - сказал Милованов.

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