Севернее Купянска армия РФ перешла границу с Украиной на новом участке. Карта
Российская армия перешла границу на еще одном участке. В районе Бологовки Харьковской области, севернее Купянска.
Об этом сообщил основатель спецподразделения "Kraken" Константин Немичев.
По его словам, вдоль части линии границы существует так называемая "буферная зона" – около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни наших войск, ни противника.
"Именно этим активно пользуется РФ. Кроме того, враг недавно немного продвинулся в самом Волчанске", – написал он.
При этом Немичев считает, что в планах РФ есть замысел соединить группировки в Волчанске и Двуречной, и вышеуказанные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям.
"По моему мнению, если противнику не удастся взять Купянск, он, скорее всего, переключит свои силы именно на это направление", – добавил он.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ зачистят Купянск Харьковской области от российских войск.
До этого Купянск, в центре которого идут бои, закрыли на въезд для всех, кроме военных.
Война в Украине идет 1356-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 10 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что россияне захватили село Успеновку на востоке Запорожской области, которое было центром плацдарма ВСУ на реке Янчур. Также россияне заняли новые позиции южнее в районе поселка Охотничьего, наступая по правому берегу Янчура. Кроме того, армия РФ продвинулась на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
