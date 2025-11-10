Российская армия перешла границу на еще одном участке. В районе Бологовки Харьковской области, севернее Купянска.

Об этом сообщил основатель спецподразделения "Kraken" Константин Немичев.

По его словам, вдоль части линии границы существует так называемая "буферная зона" – около 5 километров, где нет постоянного присутствия ни наших войск, ни противника.

"Именно этим активно пользуется РФ. Кроме того, враг недавно немного продвинулся в самом Волчанске", – написал он.

При этом Немичев считает, что в планах РФ есть замысел соединить группировки в Волчанске и Двуречной, и вышеуказанные действия могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям.

"По моему мнению, если противнику не удастся взять Купянск, он, скорее всего, переключит свои силы именно на это направление", – добавил он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ зачистят Купянск Харьковской области от российских войск.

До этого Купянск, в центре которого идут бои, закрыли на въезд для всех, кроме военных.

Война в Украине идет 1356-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 10 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что россияне захватили село Успеновку на востоке Запорожской области, которое было центром плацдарма ВСУ на реке Янчур. Также россияне заняли новые позиции южнее в районе поселка Охотничьего, наступая по правому берегу Янчура. Кроме того, армия РФ продвинулась на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.