ВСУ зачистили северо-западную окраину Купянска в Харьковской области и блокируют группировку РФ в городе.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

Освободив Радьковку и Кондрашовку, а также взяв под огневой контроль Голубовку, ВСУ сумели отрезать группировку РФ в Купянске от основных сил, заявляет Deep State. После этого была произведена зачистка Мирного и северо-западных окрестностей Купянска.

При этом россияне продолжают удерживать позиции в центре Купянска.

Ранее РФ заявляла о захвате Купянска, но президент Украины Владимир Зеленский заверил, что город зачистили от "почти всех" россиян. Некоторые российские военные телеграм-каналы писали о контратаках ВСУ в Купянске.

Война в Украине идет 1387-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 11 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду российские войска продвинулись к югу от Мирнограда, а в самом городе и вокруг него увеличилась серая зона. Также у армии РФ новое продвижение в Северске и южнее, где в серую зону вошло село Пазено. На днях россияне заявляли о его захвате.

