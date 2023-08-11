Центр Голой Пристани в дельте Днепра на левом берегу Херсонской области до сих пор затоплен - спустя два месяца после подрыва Каховской ГЭС.

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить, что уровень воды на улицах все еще высокий.

В середине июля мы публиковали видео из Голой Пристани Херсонской области, на котором были видны большие участки поселка, затопленные водой, которая так и не отошла со времен каховской катастрофы.

А в июне мы рассказывали, что происходит в оккупированных Олешках после разрушения Каховской ГЭС. По словам мэра Евгения Рыщука, "ситуация плачевная и патовая. На улицах стоит ужасное зловоние. Все гниет: деревья, погибшие животные, немало рыбы вынесло. Возле города у нас были очистительные сооружения - поля-отстойники, где десятки лет собирались нечистоты. Все это затопило и унесло течением".

Недавно Евгений Рыщук сообщил, что на десяти процентах улиц уровень воды доходит примерно до 50 сантиметров. В городе разрушены многие частные дома, построенные из глины и бута.