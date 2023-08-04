В захваченных россиянами Олешках Херсонской области вода еще не отошла полностью после разрушения Каховской ГЭС.

Об этом сообщил мэр города Евгений Рыщук в эфире телемарафона.

По его словам, на десяти процентах улиц уровень воды доходит примерно до 50 сантиметров. В городе разрушены многие частные дома, построенные из глины и бута.

Ранее мы рассказывали, что происходит в оккупированных Олешках после разрушения Каховской ГЭС. По словам мэра Евгения Рыщука, "ситуация плачевная и патовая. На улицах стоит ужасное зловоние. Все гниет: деревья, погибшие животные, немало рыбы вынесло. Возле города у нас были очистительные сооружения - поля-отстойники, где десятки лет собирались нечистоты. Все это затопило и унесло течением".

Также мэр Олешек сообщал, что дома подтоплены на 20 сантиметров.

По состоянию на 8 июня сообщалось, что в Олешках от затопления погибли девять человек. Тела погибших выловили из воды. Мэр допустил, что жертв будет больше.

В середине июля мы публиковали видео из Голой Пристани в Херсонской области, где часть поселка все еще оставалась под водой.