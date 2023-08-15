На Волыни спасатели ликвидировали последствия ночного удара РФ в Луцке, где две ракеты попали по промышленному предприятию.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, утром 15 августа в результате обстрела РФ произошло разрушение конструкций и возник пожар на производственном предприятии. Из-под завалов спасатели деблокировали одного пострадавшего и изъяли тела еще троих погибших.

Силами спасателей с помощью инженерной техники ГСЧС произвели разбор завалов. Также пожарные ликвидировали пожар.

На месте происшествия работали 34 спасателя, привлекалось 11 единиц техники.

Как мы писали, россияне ударили ракетами по продуктовым складам в Краматорске, погиб мужчина.

Также РФ ударила по промышленному предприятию в Днепре, есть пострадавшие. Помимо этого в городе после ракетного удара поврежден спорткомплекс.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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