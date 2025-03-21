Администрация президента США Дональда Трампа добивается от Украины пересмотра условий минеральный сделки, расширяя экономические требования к Киеву.

Об этом газете The Financial Times сообщили два высокопоставленных украинских чиновника.

Вашингтон настаивает на том, чтобы Киев согласился на более детальные положения, регулирующие контроль над совместным инвестиционным фондом. Также Штаты допускают возможность включения в сделку других активов, включая атомные электростанции.

По словам собеседников, американская сторона пока не представила официальных новых условий, но активно работает над более масштабным соглашением.

В украинском правительстве обеспокоены тем, что давление со стороны Вашингтона может вынудить Киев принять невыгодные условия, особенно после того, как США временно приостановили поставки оружия и обмен разведданными ранее.

Украина, в свою очередь, стремится к поэтапному обсуждению сделки, не смешивая вопрос минералов и электростанции. Тем не менее запросы США "вызывают обеспокоенность" в Киеве.

Детальнее в том, почему США начали предлагать передать им контроль над украинской энергетикой, мы разбирались в отдельном материале.