Сегодня ночью Кропивницкий пережил самую массированную вражескую атаку, город атаковал 21 дрон. Пострадали 10 человек, в том числе четверо детей.

Об этом сообщает глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и Национальная полиция.

Повреждены мирные жилые дома в нескольких районах: частный сектор, многоэтажки. Разрушены балконы, получили повреждения конструкции.

"По состоянию на 07:15 известно, что телесные повреждения получили десять жителей, из которых четверо детей. Всем оперативно оказана медицинская помощь, несколько граждан госпитализированы", - говорится в сообщении полиции.

Также судя по всему, налёт нанёс ущерб железной дороге. Ночью "Укрзализныця" сообщала об остановке курсирования поездов через Кропивницкий. Но позже пассажирское движение было восстановлено.

Ряд пабликов пишет о поражении промышленного предприятия и о детонации.

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