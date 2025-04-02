Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук, пропавшая в Дубае и затем найденная с множественными переломами, пришла в сознание.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, 20-летняя девушка пока не может говорить, почти ничего не помнит и страдает из-за сломанного позвоночника и конечностей. Однако, как заверяют лечащие врачи, ее жизни больше ничего не угрожает.

"Мария наконец пришла в сознание. Последняя операция прошла успешно, теперь осталось еще две", - рассказал прессе ее друг.

Напомним, девушка, которую подозревали в занятиях эскортом, исчезла в Дубае после вечеринки в начале марта. О том, что ее нашли, стало известно 20 марта.

В Сети писали, что Мария прибыла в Дубай 15 февраля, работала моделью и участвовала в акции в поддержку осужденного в РФ политолога Бориса Кагарлицкого. После одной из вечеринок она связалась с матерью и сообщила, что останется ночевать у мужчин, а на 11 марта у нее был запланирован вылет в Тайланд. С тех пор девушка не выходила на связь, ее телефон оказался выключен, а рейс Ковальчук пропустила.

Ее родственники боялись, что она попала в сексуальное рабство. Однако в итоге ее нашли с переломами, в том числе позвоночника.

СМИ писали, что полиция Дубая выдвинула версию о падении Ковальчук с большой высоты.

При этом Национальная полиция Украины также возбудила уголовное дело в связи с этим случаем.