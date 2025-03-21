Следствие установило, что 20-летняя украинская эскортница Мария Ковальчук, найденная в Дубае после многодневных поисков с тяжелыми травмами, упала с большой высоты на стройке.

Об этом сообщила СМИ местная полиция.

"Всестороннее расследование показало, что она получила серьезные травмы после того, как в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты", - сказано в заявлении правоохранителей.

Полиция призвала воздерживаться от "распространения непроверенной информации и уважать частную жизнь человека и его семьи в это непростое время".

По данным СМИ, Ковальчук пропала после вечеринки в Дубае 9 марта. Там девушку якобы видели в сопровождении двух мужчин, связанных с модельным бизнесом. После этого она перестала выходить на связь и не явилась на рейс в Таиланд, куда должна была вылететь 11 марта.

Родственники Ковальчук заявляли, что Мария могла попасть в сексуальное рабство. А телеграм-каналы предположили, что она побывала на порто потти - трэш-оргию, где над девушками издеваются, в том числе заставляя поедать фекалии, после чего попыталась покончить жизнь самоубийством либо сбежать с вечеринки шейхов. Однако другие каналы пишут, что Ковальчук не обладает параметрами, необходимыми для того, чтобы попасть на вечеринку шейхов (рост не ниже 160 сантиметров, подтянутое тело, чистая кожа, минимум косметологических вмешательств и возраст до 23 лет), поэтому она не могла там присутствовать.

"Элементарно: Мария Ковальчук не подходит по параметрам под большинство тусовок с элитой Эмиратов", — отмечают каналы. Ранее Telegram-канал Shot опубликовал список требований для желающих попасть на мероприятие с шейхами.

Каналы также ссылаются на знакомых пострадавшей, которые подтвердили, что Мария не присутствовала на вечеринке шейхов.

В 2021 году мы писали, что в Дубае задержали украинских моделей, которые устроили ню-фотосессию на балконе гостиницы.