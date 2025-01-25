Во время недавнего Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе резко подскочил спрос на эскорт-услуги – в том числе, на транс-женщин.

Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на данные эскорт-агентств.

"Многие из прибывающих наслаждаются сексуальными оргиями, организованными людьми, которые бронируют несколько женщин одновременно", – пишет издание.

Один из сервисов по организации "платных свиданий" сообщил журналистам, что в этом году спрос на секс-услуги значительно превысил прошлогодний показатель – были "забронированы" около 300 женщин и трансгендеров против 170 "агентов" годом ранее.

Вместе с этим было отмечено значительное увеличение количества проведённых секс-вечеринок, чем в предыдущие годы.

Кроме того, в этом году от проституток требовали подписи о неразглашении. При этом за эскорт выплачивались "умопомрачительные" суммы – цена "бронирования" одной девушки стартовала от 7 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что в секс-вечеринках рэпера P. Diddy участвовала половина Голливуда.

А американская New York Post писала о том, как прибывшие на Генассамблею ООН дипломаты ночами встречались с дорогими эскортницами.