Нацполиция возбудила уголовное дело из-за травмированой украинской модели в Дубае - BBC
Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по делу 20-летней модели из Львова Марии Ковальчук.
Об этом сообщает BBC Украина.
Девушка исчезла в Дубае в начале марта, после чего родственники и друзья начали искать ее, а через неделю ее обнаружили в тяжелом состоянии на обочине дороги.
СМИ писали, что она могла подвергнуться насилию на закрытой вечеринке и упала с большой высоты на стройке.
Во Львовской области следователи Нацполиции открыли отдельное уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 149 УК Украины. Эта статья предусматривает наказание за торговлю человеком, а также вербовку, перемещение или укрывательство потерпевшего с целью эксплуатации.
Полиция отмечает, что в данный момент происходит досудебное расследование и детали по нему не разглашают.
В настоящее время Ковальчук находится в больнице Дубая, где ей сделали несколько операций. Там заявляют, что состояние девушки стабильное и ее жизни ничего не угрожает.
Ее мать Анна в комментарии для СМИ сообщила, что у дочери обнаружили многочисленные переломы.
Ранее полиция Дубая сообщила, что Ковальчук упала с большой высоты на стройке.