Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство по делу 20-летней модели из Львова Марии Ковальчук.

Об этом сообщает BBC Украина.

Девушка исчезла в Дубае в начале марта, после чего родственники и друзья начали искать ее, а через неделю ее обнаружили в тяжелом состоянии на обочине дороги.

СМИ писали, что она могла подвергнуться насилию на закрытой вечеринке и упала с большой высоты на стройке.

Во Львовской области следователи Нацполиции открыли отдельное уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 149 УК Украины. Эта статья предусматривает наказание за торговлю человеком, а также вербовку, перемещение или укрывательство потерпевшего с целью эксплуатации.

Полиция отмечает, что в данный момент происходит досудебное расследование и детали по нему не разглашают.

В настоящее время Ковальчук находится в больнице Дубая, где ей сделали несколько операций. Там заявляют, что состояние девушки стабильное и ее жизни ничего не угрожает.

Ее мать Анна в комментарии для СМИ сообщила, что у дочери обнаружили многочисленные переломы.

Ранее полиция Дубая сообщила, что Ковальчук упала с большой высоты на стройке.