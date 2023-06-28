Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 28 июня.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.



На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник пытался безуспешно наступать в районе Раздоловки.

На Бахмутском направлении вел безуспешные наступательные действия у Богдановки, Белой Горы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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