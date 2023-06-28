За сутки в Украине произошли около 20 боестолкновений. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 28 июня.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.
На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Русской Лозовой Харьковской области.
На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.
На Лиманском направлении противник пытался безуспешно наступать в районе Раздоловки.
На Бахмутском направлении вел безуспешные наступательные действия у Богдановки, Белой Горы.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.
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