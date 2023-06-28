В среду, 28 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

1. Ночью россияне нанесли удар иранским ударным БпЛА типа "Shahed". Информация о последствиях уточняется.

2. За прошедшие сутки РФ нанесла ракетные удары по территории Украины. Для этого задействовали 5 крылатых ракет Х-22 и две зенитные управляемые ракеты С-300. Под ракетный обстрел попал дачный кооператив в Кременчугском районе Полтавской области, Запорожье, Краматорск.

3. Основные усилия на фронт силы РФ сосредоточили на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, там произошло более 30 боевых столкновений.



4. На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. На Бахмутском направлении - в районе Орехово-Василовки.

На Марьинском направлении - в районах Марьинки и Победы. На Шахтерском направлении - в направлении села Ровнополь.

5. В населенном пункте Горностаевка Херсонской области оккупанты забирают жилье у местных жителей, выехавших на подконтрольную территорию Украины или погибших в результате боевых действий.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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