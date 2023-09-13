В Болгарии построят военный городок для размещения многонациональной боевой группы НАТО. Стоимость строительства составит более 100 млн левов (более €50 млн).

Об этом заявил на заседании парламентской комиссии по обороне министр обороны страны Тодор Тагарев.

"Строительство необходимой инфраструктуры - казарм, зданий для хранения техники, подготовки дорожной сети для многонациональной боевой группы НАТО у нас будет стоить более 100 млн левов. В итоге должен получиться небольшой городок. База должна быть готова до 2025 года", - сообщил министр.

Он добавил, что окончательное решение о месте размещения военного городка пока не принято, а часть необходимых для его строительства средств будет обеспечена НАТО.

Между тем правительственная пресс-служба сообщила, что правительство Болгарии одобрило подписание меморандума о намерениях с Минобороны Украины.

"Документ обозначает широкий круг областей для двухстороннего сотрудничества в области обороны: научного и технологического сотрудничества, развития военного образования и науки, обмена опытом по подготовке и использованию вооруженных сил, разработке коммуникационных, информационных, навигационных и сенсорных систем, военной медицины и других областях взаимного интереса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подписание меморандума будет знаком готовности болгарской стороны к усилению сотрудничества в развитии способностей Украины по укреплению ее устойчивости и оперативной совместимости с НАТО.

Напомним, летом Владимир Зеленский в Софии подписал декларацию о членстве Украины в НАТО.

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