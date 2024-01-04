Конгрессмен показал фото десятков украинских и китайских паспортов, найденных на границе США с Мексикой
На границе США с Мексикой найдены десятки украинских и китайских паспортов.
Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, который опубликовал фото в соцсети.
"Байден и Майоркас заявляют, что граница безопасна. А вы как думаете?", - подписал он фото.
Напомним, что о том, что украинцы после начала войны пытаются прорваться в США через мексиканскую границу, СМИ сообщали еще весной 2022 года.
Сегодня спикер Палаты представителей Майк Джонсон и делегация, куда вошли более 60 конгрессменов-республиканцев посетили границу США с Мексикой.
Республиканцы и демократы не могут договориться по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Республиканцы требуют выделить финансирование первоочередно, выдвигая это условием, чтобы дать свое согласие и на выделение помощи Украине.
"Если президент Байден хочет, чтобы мы согласовали законопроект о дополнительной помощи партнерам (Украине, Израилю и Тайваню), который сосредоточен на национальной безопасности, он должен начать с защиты национальной безопасности Америки", - заявил Майк Джонсон сегодня, пишет "Голос Америки".
Ранее мы писали о том, что почему США задерживают помощь Украине и к чему это приведет.