Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что "некоторые люди в США сошли с ума, пытаясь сохранить свою однополярную гегемонию, а международное сообщество должно предупредить Штаты, чтобы они не создавали миру новых проблем".

Таким образом министр прокомментировал введение Америкой пошлины против китайских товаров.

"Все видели, что в течение некоторого времени США неоднократно вводили односторонние санкции в отношении Китая, злоупотребляли таможенными пошлинами и почти дошли до помешательства, оказывая давление на нормальную торгово-экономическую и научно-техническую деятельность Китая. Это самая типичная форма травли в современном мире", - заявил министр в Пекине.

Напомним, на днях президент США Джо Байден утвердил повышение тарифов на китайские полупроводники, батареи, солнечные батареи, критически важные минералы, портовые краны, медицинские товары и другие товары. Ранее было объявлено о повышении пошлин на сталь, алюминий и электромобили.

После этого канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал пошлины против китайских электромобилей, которые ввели США. По его словам, половина электромобилей, импортируемых из Китая, на самом деле производятся западными брендами.