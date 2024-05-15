Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал пошлины против китайских электромобилей, которые ввели США.

Об этом сообщает Bild.

Во время своего визита в Стокгольм канцлер ФРГ отметил, что половина электромобилей, импортируемых из Китая, на самом деле производятся западными брендами.

Его поддержал премьер Швеции Ульф Кристерссон.

"Карательные пошлины как панацея - не лучшая идея для крупных стран-импортеров и экспортеров, таких как Германия и Швеция", - сказал Кристерссон.

Согласно исследованию Transport & Environment, примерно каждый четвертый электромобиль, проданный в Европе в этом году, будет произведен в Китае. Однако это в первую очередь продукция самих же западных производителей.

Например, дочернее предприятие Renault Dacia производит в Китае дешевый автомобиль Spring. BMW импортирует электрические Mini и iX3 из Китая. Tesla управляет важным заводом по производству Model 3 в Шанхае.

По оценкам, доля китайских производителей на рынке электромобилей составит около 11% и будет расти. Только компания BYD стремится занять 5% европейского рынка электромобилей к 2025 году.

Также Байден утвердил повышение тарифов на китайские полупроводники, батареи, солнечные батареи, критически важные минералы, портовые краны, медицинские товары и другие товары.

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