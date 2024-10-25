Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч (справа). Фото – dvidshub.net

Переданные Украине в 2022 году 1,1 миллиарда долларов недостаточно задокументированы, что свидетельствует о проблемах с контролем за выделенными Киеву в последние годы 76 миллиардами долларов.

Об этом говорится в отчёте Офиса генерального инспектора Минобороны США.

Отмечается, что у Пентагона нет уверенности в том, что 1,1 миллиарда долларов для Украины были использованы по назначению, поэтому аудитор считает их "сомнительными расходами".

"Без достаточной документации для обоснования и проверки этих платежей Министерство обороны (США - Ред.) не может предоставить общественности, руководству ведомства или Конгрессу гарантии прозрачности в отношении использования средств помощи Украине", – пишет Офис генерального инспектора.

Снимок титульной старницы отчёта на dodig.mil

Ранее инспектор Пентагона обнаружил перерасход средств, выделенных на помощь Украине.

Отчёты касаются 44 миллиардов долларов, которые четыре агентства США выделили на разрешение экономического и гуманитарного кризиса, а также 42 миллиарда долларов на помощь в области обороны и безопасности.

Также стало известно, что в Минобороны США не подготовили "адекватные планы" поддержки вооружений, переданных Киеву.

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