Переданные Украине в 2022 году 1,1 миллиарда долларов недостаточно задокументированы, что свидетельствует о проблемах с контролем за выделенными Киеву в последние годы 76 миллиардами долларов.

Об этом говорится в отчёте Офиса генерального инспектора Минобороны США.

Отмечается, что у Пентагона нет уверенности в том, что 1,1 миллиарда долларов для Украины были использованы по назначению, поэтому аудитор считает их "сомнительными расходами".

"Без достаточной документации для обоснования и проверки этих платежей Министерство обороны (США - Ред.) не может предоставить общественности, руководству ведомства или Конгрессу гарантии прозрачности в отношении использования средств помощи Украине", – пишет Офис генерального инспектора.

Ранее инспектор Пентагона обнаружил перерасход средств, выделенных на помощь Украине.

Отчёты касаются 44 миллиардов долларов, которые четыре агентства США выделили на разрешение экономического и гуманитарного кризиса, а также 42 миллиарда долларов на помощь в области обороны и безопасности.

Также стало известно, что в Минобороны США не подготовили "адекватные планы" поддержки вооружений, переданных Киеву.