Пентагон не смог заранее подготовить "адекватные планы" поддержки вооружения, переданного Украине, заявил генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч.

Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет, в частности, о БМП Bradley, Stryker, танках М1 и ЗРК Patriot.

"Министерство обороны предоставило Украине бронетехнику и системы противовоздушной обороны без плана по обеспечению их долгосрочной полезности. Хотя Министерство обороны в настоящее время работает над разработкой такого плана, отсутствие дальновидности в этом вопросе вызывает беспокойство и должно быть незамедлительно исправлено", - заявил Сторч.

Например, Пентагон "предусмотрел базовые курсы обучения эксплуатации и техническому обслуживанию систем ПВО Патриот, а также первоначальные детали и материалы", но не организовал "повышение квалификации для решения задач по техническому обслуживанию, процесс прогнозирования потребностей в обеспечении поддержки", систему снабжения запасными частями или оборудованием.

Без запланированной материально-технической поддержки, включая надлежащие запасные части, боеприпасы и техническое обслуживание, "украинцы не смогут поддерживать эти системы вооружения", заключил Сторч.

Напомним, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ВСУ без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать.

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