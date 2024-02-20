ВСУ без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать.

Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.



"Мы не сможем предоставлять эти критические значимые PDA-пакеты (военной помощи из запасов Пентагона - Ред.), и Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать", - сказала она.

Сингх призвала Палату представителей утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов, без которых США не могут продолжать военные поставки.

Кроме того, она прокомментировала взятие Авдеевки армией РФ, отметив, что там, "к сожалению", имел место "стратегический" отвод войск с целью сохранения артиллерии и боеприпасов.

Ранее сенатор Линдси Грэм предложил передавать Украине помощь в кредит или в счет полезных ископаемых.

Хотя другой сенатор Тим Скотт говорил, что практически вся оказываемая Украине помощь и так предоставляется не безвозмездно. По его словам, 90% помощи Киеву - это кредиты.