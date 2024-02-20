По ситуации вокруг американской помощи Украине.

Согласно "канонической" версии от Байдена (которая стала общепринятой в западных СМИ), помощь блокируют республиканцы по требованию Трампа, выдвигая неприемлемые для демократов условия по решениям относительно незаконной миграции и отвергая предлагаемые Демпартией компромиссы.

Зачем это Трампу - высказываются разные версии. От желания использовать тему по границе в своей предвыборной кампании до наличия некоего сговора с Путиным.

По итогу Трампа и республиканцев обвиняют в том, что они из-за своих внутриполитических интриг бросают на произвол судьбы Украину и других союзников США.

Однако даже в такой версии возникает встречный вопрос к самому Байдену и демократам. А почему, если для них столь важна помощь Украине, они сами не пойдут ради нее на компромиссы с республиканцами, приняв их условия по ужесточению борьбы с нелегальной миграцией, что разблокировало бы выделение поддержки Киеву?

Напомним, согласно распространенной среди оппонентов Байдена версии, демократы сознательно потворствуют притоку в США нелегальных мигрантов, чтобы увеличить свою электоральную базу.

Поддержав предложения республиканцев по усилению контроля за границей Байден убил бы сразу двух зайцев: и обвинения эти бы дезавуировал, и Украине бы помог.

Но Белый дом на такой шаг не идет, предлагая лишь половинчатые решения по миграции, которые не приемлемы для большинства республиканцев, избиратели которых (да и значительная часть избирателей демократов) требуют жестких мер по борьбе с нелегалами.

И, в таком случае, получается, что Байден также ставит свои внутриполитические задачи выше помощи Украине. Либо, как гласит распространенная в Киеве конспирологическая версия, Белый дом таким образом (не идя на реальные уступки республиканцам по границе) сознательно блокирует помощь Украине с целью принудить украинские власти к переговорам с Путиным об окончании войны. Но при этом обставив дело так, что в задержке с помощью Украине виноваты Трамп и республиканцы.

Напомним, недавно Путин заявил, что для России на посту президента США более приемлем Байден, чем Трамп.

Многие это восприняли как своего рода троллинг Байдена со стороны Путина или же попытка последнего подыграть Трампу.

Но кто знает, возможно как раз в данном случае Путин говорил совершенно серьезно.