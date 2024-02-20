Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он состоит из 10 боевых катеров и 20 групповых катеров, а также подводного вооружения, такого как мины и торпеды на сумму 1,1 миллиарда шведских крон.

Об этом заявил министр обороны Швеции Поль Йонсон, передает Folkbladet.

В пакет также входят артиллерийские боеприпасы, совместимые с системой Archer, отправленной ранее Швецией, Robot 70 – система противовоздушной обороны, которая уже стоит на вооружении Украины. Кроме того, противотанковые ракеты, гранатометы Carl Gustaf и солдатское снаряжение, такое как ручные гранаты, медицинское оборудование и медицинские автомобили.

"Поддерживая Украину, мы также инвестируем в нашу собственную безопасность. Если бы Россия выиграла эту ужасную войну, у нас были бы гораздо большие проблемы с безопасностью, чем сегодня", – сказал Йонсон.

Он отметил, что 15-й пакет помощи Украине в преддверии годовщины полномасштабной войны - сигнал о том, что шведская поддержка будет продолжаться.

Ранее Украина получила восемь самоходных артиллерийских установок Archer от Швеции.

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