Администрация президента США Джо Байдена может попросить союзников передать Украине ракеты ATACMS дальностью более 300 км.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Украина в прошлом году получила старые версии этих ракет средней дальности.

Сейчас Белый дом "склоняется" к поставке более дальнобойной версии, но любая помощь заблокирована в Конгрессе. К тому же у США самих ограниченный запас таких ATACMS, и они вряд ли отправят их в Украину без денег для пополнения американских запасов.

Поэтому анонимные чиновники не исключили, что могут попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить запасы ATACMS.

Также они могут оказаться в первом пакете помощи США, если Конгресс разморозит финансирование.

Напомним, агентство Reuters сообщало, что Конгресс вернется к вопросу о помощи Украине не ранее середины марта.

Война в Украине идет уже 726-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.