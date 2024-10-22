Министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал обсудить размещение в Украине неядерных сил после окончания боевых действий.

Об этом он заявил в эфире телеканала TF1/LCI.

Говоря о плане победы президента Владимира Зеленского, Лекорню подчеркнул, что это только "начало политического пути" и нужно задаться вопросом, что будет после.

"Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос о неядерном сдерживании, позволяющем предотвратить новую российскую агрессию, и это вопрос, который нужно обсудить уже сейчас", – сказал министр.

Напомним, "неядерное сдерживание" было одним из пунктов плана Зеленского, который был озвучен, но никак не конкретизирован президентом.

Газета The Times предполагает, что это размещение в Украине баллистических ракет.

Ранее Франция также поддержала первый пункт плана Зеленского - приглашение Украины в НАТО. Однако, по этому поводу ключевые страны Альянса, как пишет западная пресса, имеют разногласия.

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