Вчера СБУ вместе с ГУР и ВСУ провели операцию в тылу россиян в Запорожской области, уничтожив локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом на 4 миллиона долларов.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Целью операции было перерезать логистические пути поставки топлива из Крыма на временно оккупированные территории Запорожской области.

Сообщается, что сначала были взорваны колеи под поездом вблизи села Алексеевка Бильмакского района.

Когда поезд остановился, бойцы 14 полка Сил беспилотных систем начали наносить поражения ударными дронами, что привело к возгоранию части цистерн. Позже по нему ударили ракеты HIMARS.

Также на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска.

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