В марте 2025 года войска РФ запустили рекордное количество беспилотников по территории, подконтрольной Киеву.

Об этом пишут украинские издания, публикуя соответствующий график, построенный на основании данных из сводок Воздушных сил ВСУ.

Так, в первом весеннем месяце неприятелем было запущено 4 198 дронов. Предыдущий рекорд был в феврале – 3 901 БПлА.

Если сравнивать масштабы атак с мартом 2024 года, рост активности в применении этого оружия вырос почти в семь раз.

Ранее военный обозреватель Deep State сообщал, что РФ вышла на пик наступательной активности в этом году.

Война в Украине продолжается 1132-й день. Последние новости с главными событиями 31 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские и российские военные паблики сообщили, что за последние дни армия РФ продвинулась у границы Донецкой и Днепропетровской областей. По данным Deep State, продвижение произошло в сторону Днепропетровщины к югу от Покровска – в районе села Преображенка, у Александрополя под Нью-Йорком, возле Екатериновки, а также в сторону Нового на Лиманском направлении.

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