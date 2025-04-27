Представители партизанского движения "АТЕШ" устроили диверсию на железной дороге возле оккупированного города Станица Луганская Луганской области.

Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Участники движения уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганской, по которой РФ перевозит ресурсы для снабжения войск, военную технику и личный состав.

"Результатом успешно проведенной диверсии стало нарушение логистики оккупационных войск и задержки в поставках техники и запчастей. Мы продолжаем систематически наносить удары по транспортной инфраструктуре, которую оккупанты используют в своих целях. И в ближайшее время таких ударов будет все больше", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта движение сопротивления в Херсонской области успешно уничтожило грузовой автомобиль российской армии с установленным на нем комплексом РЭБ.

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