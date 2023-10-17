Армия РФ перебрасывает значительные силы в Джанкой.

Об этом сообщает военное партизанское движение на оккупированных РФ территориях "Атеш".

По данным движения, военный грузовой транспорт регулярно направляется к аэродрому. По мнению его членов, таким образом россияне готовятся к обороне Крыма, испытывая неуверенность относительно возможности удержания Херсонской и Запорожской областей.

Отметим, что Джанкой является крупным логистическим центром, через который россияне перебрасывают подкрепления на Запорожский фронт и в Херсонскую область.

Ранее сообщалось, что в России ждут нового наступления ВСУ, в том числе форсирования Днепра и атаки на Запорожскую АЭС.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.