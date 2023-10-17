Партизаны сообщили, что армия РФ перебрасывает значительные силы в Джанкой
Армия РФ перебрасывает значительные силы в Джанкой.
Об этом сообщает военное партизанское движение на оккупированных РФ территориях "Атеш".
По данным движения, военный грузовой транспорт регулярно направляется к аэродрому. По мнению его членов, таким образом россияне готовятся к обороне Крыма, испытывая неуверенность относительно возможности удержания Херсонской и Запорожской областей.
Отметим, что Джанкой является крупным логистическим центром, через который россияне перебрасывают подкрепления на Запорожский фронт и в Херсонскую область.
Ранее сообщалось, что в России ждут нового наступления ВСУ, в том числе форсирования Днепра и атаки на Запорожскую АЭС.
Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.
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