Задержан подозреваемый в попытке подрыва военного в Киеве с помощью заминированного скутера. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.

Задержанным оказался 19-летний житель Киевской области, который искал работу в интернете и был завербован Россией.

"За совершение преступления исполнителю обещали щедрую оплату, которую он так и не получил", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что парень самостоятельно совершил покупку скутера, после чего заложил в него взрывчатку и отвез на указанное место. А переписку с военным от лица девушки, которая попросила приехать к ней и взять ключи от дома в багажнике скутера, вели россияне.

После этого подозреваемый по заданию сжег военный автомобиль в Прилуках и был задержан.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в январе в Одесской области произошёл взрыв возле одного из государственных учреждений. Подозреваемой в осуществлении подрыва оказалась бывшей жительницей Донецкой области, которая за 2000 долларов разместила перед зданием взрывное устройство.