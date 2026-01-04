Сегодня утром в Оболонском районе Киева взорвался внедорожник.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

"Полиция выясняет обстоятельства взрыва внедорожника в Оболонском районе столицы. По предварительной информации, в результате происшествия есть травмированные. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы", - говорится в сообщении.

Местные СМИ опубликовали фото взорванного автомобиля.

Также в сети появились кадры, на которых видны прибывшие на место происшествия экстренные службы.

Позже в Киевской городской прокуратуре уточнили, что взрыв произошёл во дворе дома на улице Героев Днепра, когда водитель открыл багажник автомобиля.

"В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, которая находилась рядом, не пострадала", - заявили в прокуратуре.

По факту происшествия уже начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 УК Украины - террористический акт, то есть совершение взрыва или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей.

К расследованию привлечены следователи Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве взорвался пассажирский автобус.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области взорвали автомобиль местного депутата: бомба была заложена под днище.