Столичные полицейские задержали 29-летнего мужчину, который в квартире взорвал гранату. В результате один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел сегодня около 02:00 в Оболонском районе столицы.

Как предварительно установило следствие, самовольно оставивший часть военнослужащий пришёл в гости к своему товарищу. В квартире собралась компания в количестве семи человек, которая принялась распивать спиртные напитки. Во время застолья внезапно возник конфликт, в разгаре которого военный взорвал на кухне гранату Ф-1. 45-летний владелец квартиры погиб на месте происшествия, еще один гость - местный житель 36 лет - был госпитализирован с ранениями.

Патрульные полицейские и оперативники задержали злоумышленника. Сам он тоже получил осколочные ранения ноги и находится под наблюдением врачей и правоохранителей.

Полиция возбудила уголовное производство по п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ( умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих лиц способом). Задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Из-за обилия оружия на руках подобные случаи в Украине давно не редкость. Так, в декабре в одесской многоэтажке военный, самовольно оставивший свою часть, взорвал сразу три гранаты.

А осенью во Львовской области мужчина подорвал гранату после остановки его автомобиля патрульными.