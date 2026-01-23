Житель Львовщины метнул страйкбольную гранату в военкомов и полицию. Видео
Во Львовской области произошёл инцидент между местным жителем и мобилизационным нарядом военкомов и полицейских.
Об этом сообщает Полиция на официальном сайте.
По информации правоохранителей, мужчина из села Солонка, увидев мобилизационный патруль, быстро сел в автомобиль и закрылся в нём, а когда служащие ТЦК и полицейские начали "общаться" с ним, бросил в них страйкбольную гранату и уехал.
Пострадавших нет, говорится в сообщении. "Гранатомётчик" установлен – это 48-летний житель Львовского района, – но ещё не задержан.
Перед этим кадры инцидента опубликовали местные телеграм-каналы, сообщая что мужчина стрелял в военкомов и уже задержан.
Ранее на Львовщине водитель взорвал гранату после остановки патрульными, паблики писали, что его хотели мобилизовать.
Нарушитель правил дорожного движения на Alfa Romeo получил травмы и был доставлен в больницу.
Также стало известно, что в Черкассах мужчина достал гранату и выдернул чеку во время проверки военных документов.
Угрожая подрывом, местный житель пытался взять в заложники служащего ТЦК.