Во Львовской области произошёл инцидент между местным жителем и мобилизационным нарядом военкомов и полицейских.

Об этом сообщает Полиция на официальном сайте.

По информации правоохранителей, мужчина из села Солонка, увидев мобилизационный патруль, быстро сел в автомобиль и закрылся в нём, а когда служащие ТЦК и полицейские начали "общаться" с ним, бросил в них страйкбольную гранату и уехал.

Пострадавших нет, говорится в сообщении. "Гранатомётчик" установлен – это 48-летний житель Львовского района, – но ещё не задержан.

Перед этим кадры инцидента опубликовали местные телеграм-каналы, сообщая что мужчина стрелял в военкомов и уже задержан.

Ранее на Львовщине водитель взорвал гранату после остановки патрульными, паблики писали, что его хотели мобилизовать.

Нарушитель правил дорожного движения на Alfa Romeo получил травмы и был доставлен в больницу.

Также стало известно, что в Черкассах мужчина достал гранату и выдернул чеку во время проверки военных документов.

Угрожая подрывом, местный житель пытался взять в заложники служащего ТЦК.