В Черкассах совершено нападение на сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки и полицейских: мужчина отказался показывать им документы о воинском учете, а затем бросил в них гранату.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области на своей странице в Facebook.

В ведомстве сообщили, что 9 февраля на улице Елены Телиги во время мероприятий по оповещению граждан совместным нарядом военнослужащих ТЦК и СП и полиции мужчина отказался предоставить документы для проверки. Ведя себя агрессивно, он бросил в сторону военнослужащих и правоохранителей боеприпас, после чего произошёл взрыв. Тип боеприпаса в настоящее время устанавливают эксперты.

При силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения следователи задержали злоумышленника, им оказался 55-летний местный житель.

Возбуждены производства по нескольким частям статьи Уголовного кодекса о покушении на умышленное убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего. Решается вопрос о вручении подозрения. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет либо пожизненное заключение.

В полиции подчеркнули, что будут бескомпромиссно реагировать на подобные случаи.

Напомним, глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что совместная работа с сотрудниками ТЦК по мобилизации граждан портит имидж правоохранителей.

О том, что участились нападения гражданских на военкомов, мы подробно рассказывали в отдельном материале.