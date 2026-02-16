Полиция совместно с СБУ задержала дезертировавшего из военного подразделения иностранца и его подельника, гражданина Украины, взорвавших в столице автомобиль.

Об этом сообщает Нацполиция в своем Фейсбуке.

На днях на одной из улиц Голосеевского района Киева взорвался фургон Peugeot Partner, переоборудованный для медицинской эвакуации военных.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили двух человек, причастных к взрыву: 29-летнего киевлянина и 47-летнего иностранца - военнослужащего, находившегося в статусе дезертира.

Как было установлено, злоумышленники действовали под прикрытием волонтерской помощи раненым военным. Один из них предложил в телеграм-канале 41-летнему участнику войны деньги на покупку и переоборудование автомобиля для эвакуации раненых военных. Ничего не подозревавший мужчина получил от подельников 2300 долларов, приобрел транспортное средство, нанес на него медицинские обозначения и установил в салоне кислородные баллоны, носилки, средства связи. Затем он передал фургон исполнителям, которые заложили взрывчатку и должны были взорвать ее в определенное время в центре города. Однако детонация произошла преждевременно и никто не пострадал.

При поддержке спецподразделения КОРД стражи порядка задержали преступников. При обыске у них изъяли инструкции по изготовлению взрывчатки, пиротехнические гранаты и другие вещественные доказательства. А в переписке одного из подозреваемых обнаружены отчеты куратору спецслужбы РФ о проделанной работе.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258 УК (террористический акт). Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Кого именно хотели взорвать сообщники, в полиции не уточнили.

А вот в СБУ заявили, что заминированный автомобиль взлетел на воздух рядом с её объектом.

По версии СБУ, подозреваемый иностранный дезертир был завербован россиянами, а киевлянина он привлек, представившись украинским спецслужбистом. Иностранец поручил ему сделать взрывчатку.

Также в службе рассказали, что в автомобиль были установлены не только кислородные, но и газовые баллоны, которые должны были усилить взрыв, и повесили внутри салона камеру с удалённым доступом, которой затем воспользовались российские спецслужбы.

Сегодня в Одессе на улице Академика Королева взорвался автомобиль 56-летнего военного, который был травмирован, но выжил.

А неделей ранее на той же улице взрывом в машине был убит молодой пограничник.