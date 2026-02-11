В Голосеевском районе Киева взорвался автомобиль
В Киеве на территории Голосеевского района произошел взрыв автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По информации ведомства, в настоящее время сотрудники правопорядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы", - говорится в сообщении Нацполиции.
Информация о пострадавших также устанавливается полицейскими.
Спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Киева Павел Петров в комментарии прессе уточнил, что речь идет о взрыве газовой установки в машине.
В Сети также распространялась версия о взрыве трансформатора, однако она не соответствует действительности.
Напомним, в январе на территории Оболонского района Киева взорвался внедорожник, когда водитель открыл багажник автомобиля. В итоге на месте обнаружили пострадавшего военнослужащего.
Ранее мы писали, что в Харькове ночью произошел взрыв на пятом этаже жилого дома. В результате происшествия погибли два человека.