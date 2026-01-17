В Харькове ночью произошел взрыв на пятом этаже жилого дома. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Как выяснилось, инцидент произошел на Валентиновской улице, что в Салтовском районе города.

"В результате взрыва неизвестного происхождения есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района", – сообщил мэр.

По итогу произошедшего разрушены оказались перекрытия между пятым и шестым этажами.

Предварительно установлено, что взорвался газовый баллон. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в Деснянском районе столицы из-за работающего генератора погибла семья. Смерть наступила в результате отравления угарным газом.

До этого же в Хмельницком в результате взрыва газа разрушены оказались три верхних этажа многоэтажки. В ходе происшествия пострадали пять человек.

