Депутаты Европейского парламента призвали страны НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и пригласить ее в Альянс.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Соответствующую резолюцию одобрили 425-мя голосами "за" при 38 голосах против и 42 воздержавшихся. Евродепутаты выражают надежду, что "процесс вступления Украины в НАТО начнётся после окончания войны и завершится как можно скорее".

На то время, пока Украина не получит полноправное членство в Альянсе, страны Евросоюза и союзники по НАТО должны тесно сотрудничать, чтобы очертить временные рамки для предоставления гарантий безопасности Украине, которые должны быть исполнены сразу после войны.

Европарламент отмечает, что интеграция Украины в НАТО и ЕС укрепит региональную и глобальную безопасность, а также будет способствовать расширению связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Напомним, что ранее "Страна" сообщала, что, по мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина должна вступить в НАТО без изжившего себя плана действий по членству и на саммите должны сообщить четкие сроки по этому вопросу.

Ранее канцлер Германии заявил, что Украина получит гарантии безопасности от Запада только после завершения войны.

В свою очередь, посол в Германии заявил, что только ядерное оружие сможет дать Украине гарантии безопасности.