Американский летчик Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных военных документов, не признал себя виновным, сообщает CNN.

Его обвинили в умышленном хранении и передаче секретной информации, связанной с национальной обороной. Он находится под арестом с апреля.

Документы, которые, как утверждается, слил в Сеть Тейшейра, стали поводом для многих разоблачений - в том числе по Украине.

В частности, там говорилось, что США прослушивают Зеленского, о высоких потерях ВСУ на фронте и о том, что американцы были против удержания Бахмута.

Ранее издание The Washington Post сообщил, что известно о предполагаемом виновнике утечек Пентагона.

Он служил на авиабазе Отис Национальной гвардии в Кейп-Коде, штат Массачусетс. Друг военного описал Тейшейру как патриота США, набожного католика и либертарианца, интересующегося оружием, но сомневающегося в будущем Америки.

Судя по всему, он близко к сердцу принимал войну в Украине, называя боевые действия "удручающими".

Тейшейра занимался обеспечением работы сети спецсвязи, которая использовалась для распространения секретных документов, и поэтому имел необходимый допуск.

В суде Бостона Тейшейра предстал перед федеральным судьей Дэвидом Хеннесси, который зачитал ему обвинения. Судья назначил слушание по аресту Тейшейры на среду, 19 апреля.