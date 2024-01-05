Правительство Шотландии лишит украинских беженцев выплат на жильё.

Об этом пишет местное издание Daily Record.

"Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится", - говорится в публикации.

После этого мэрии городов заявили, что им придётся прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены украинцы.

В прошлом году местные власти получили десять миллионов фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев, теперь этого финансирования не будет.

Ранее мы писали, что власти Ирландии могут сократить еженедельную помощь для украинских беженцев более чем в пять раз - с 220 евро до 38,8 евро. Кроме того, в правительстве обсуждается план, который ограничит бесплатное размещение для ищущих убежища от войны в Украине до 90 дней.

Перед этим в Ирландии и вовсе хотели отменить льготы на бесплатное проживание для украинских беженцев.

Также сообщалось, что не желающие работать украинцы в Германии потеряют пособие по безработице.