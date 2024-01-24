Украина проводит "предварительные переговоры" с официальными лицами ЕС, чтобы обеспечить возвращение домой миллионов украинских беженцев уже в следующем году.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов из Европы.

Украинцы проводят предварительные дискуссии, "чтобы наметить, как будут выглядеть правила ЕС после марта 2025 года, особенно если ЕС возьмет на себя обязательства поддерживать беженцев до тех пор, пока затянется война".

Киев не обращался к ЕС с официальным запросом "о поощрении возвращения беженцев", но, как заявили дипломаты ЕС, со стороны Украины "оказывалось определенное давление" с целью ужесточить будущие правила, чтобы вернуть людей.

Один из дипломатов добавил, что на данный момент это не конкретный запрос со стороны правительства Украины, а скорее ознакомительный.

При этом в ЕС ожидают, что после принятия закона о мобилизации Киев "усилит давление".

"Мы защищаем людей, которые покинули Украину из-за небезопасной ситуации, и будем продолжать это делать", - заявила Politico государственный секретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН в связи с разговорами о мобилизации украинских беженцев заявил, что они имеют право на защиту.

Известно, что на Банковой пообещали юридические проблемы сбежавшим за границу уклонистам после их возвращения в Украину.