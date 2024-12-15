Сегодня ночью россияне атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. Из них сбить удалось 56 дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны), еще три вернулись в россию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что обломки сбитых беспилотников повредили объект инфраструктуры, а также многоквартирные дома и автомобили в разных регионах Украины.

ПВО работала в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В Николаеве россияне атаковали "Шахедом" объект инфраструктуры, сообщает глава ОВА Виталий Ким. Ранены двое работников.

Напомним, вчера россияне атаковали Украину 132 беспилотниками. Сбито 58 БПЛА, еще 72 были локационно потеряны.

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