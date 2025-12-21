В Румынии в следующем месяце откроют второй по размеру логистический узел для доставки военной помощи Украине. Этот перевалочный пункт будет работать в связке с транспортным хабом в польском Жешуве.

Об этом сообщает военный обозреватель DefenseRomania со ссылкой на замкомандующего миссии НАТО NSATU генерала Майка Келлера.

По словам Келлера, новый центр логистики и координации должен существенно увеличить пропускную способность переброски вооружений на восточном фланге Альянса и снизить нагрузку на польский хаб.

Центр будет находиться под прямым командованием НАТО и специализироваться на передаче артиллерии, средств ПВО и РЭБ. Он станет частью миссии NATO Security Assistance and Training to Ukraine, которая координирует военную помощь Киеву.

Напомним, США вывезли свои войска и оборудование из Жешува, оставив координацию транспортного узла на усмотрение Европы и НАТО.

Ранее мы публиковали список военной помощи Украине, которую обязались поставить 15 стран Альянса.

Война в Украине идёт 1397-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 21 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

