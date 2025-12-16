На сегодняшней встрече в формате "Рамштайн" 15 государств взяли новые обязательства в отношении Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, Украина получит следующую помощь:

Германия - 11,5 млрд евро в 2026 году в поддержку обороны Украины. Фокус – ПВО, БпЛА, артиллерийские выстрелы. Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T;

- вклад в "чешскую инициативу", 10 млн евро на БпЛА; Чехия - в рамках "чешской инициативы" на 2026 год уже профинансированы поставки 760 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее в Кильском институте мировой экономики (Германия) подсчитали, что в уходящем году Европе не удается компенсировать американскую помощь, предоставляемую Украине.

А в Раде заявили, что с поставками вооружений Украине складывается критическая ситуация.