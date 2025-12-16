На заседании "Рамштайн" обязательства в отношении Украине взяли 15 стран. Список военной помощи
На сегодняшней встрече в формате "Рамштайн" 15 государств взяли новые обязательства в отношении Украины.
Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, Украина получит следующую помощь:
- Германия - 11,5 млрд евро в 2026 году в поддержку обороны Украины. Фокус – ПВО, БпЛА, артиллерийские выстрелы. Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T;
- Великобритания - усиление возможностей ПВО Украины на сумму 600 млн фунтов за счет замороженных активов России, средств партнеров и собственного бюджета в 2025 году;
- Канада - дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны, ракеты AIM-9, поставки электрооптических сенсоров и другой военной помощи;
- Нидерланды - 700 млн евро на БпЛА, в том числе 400 млн евро на изделия украинского производства;
- Черногория - готовит вклад в PURL (программа закупки американского оружия для Украины за европейские деньги);
- Дания - новый вклад в PURL с фокусом на авиационные возможности Украины. Передача 29-го пакета поддержки на 250 млн евро – дроны, ПВО и поддержка украинской авиации;
- Эстония - продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро). Вклад в IT-коалицию в размере 9 млн евро;
- Латвия - продолжение поддержки на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро) – фокус на БпЛА, РЭБ, PURL;
- Литва - более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП, в том числе взносы на PURL, программу Patriot для Украины, "чешскую инициативу" и коалицию разминирования;
- Люксембург - 100 млн евро в 2026 году в поддержку Украины, второй взнос в размере 15 млн евро на PURL;
- Новая Зеландия - 15 млн долларов на PURL;
- Норвегия - около 7 млрд долларов общей военной помощи в 2026 году, в том числе взносы в поддержку американских систем ПВО и "чешскую инициативу";
- Польша - поставки 155-мм снарядов, реализация совместных с Украиной проектов в рамках SAFE;
- Португалия - вклад в "чешскую инициативу", 10 млн евро на БпЛА;
- Чехия - в рамках "чешской инициативы" на 2026 год уже профинансированы поставки 760 тысяч артиллерийских снарядов.
Ранее в Кильском институте мировой экономики (Германия) подсчитали, что в уходящем году Европе не удается компенсировать американскую помощь, предоставляемую Украине.
А в Раде заявили, что с поставками вооружений Украине складывается критическая ситуация.