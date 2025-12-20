В Офисе президента Украины опровергают сообщения польских СМИ о том, что президент Польши Кароль Навроцкий подарил Владимиру Зеленскому двухтомник о Волынской резне.

Об этом сообщает телеканал "Новости. Live" со ссылкой на источники.

Так, книги о Волынской трагедии действительно были в зале во время встречи лидеров государств. В то же время президент Польши не дарил эти книги Зеленскому, украинской стороне их не передавали.

Принес ли книги представитель польской делегации в ходе мероприятия или они уже находились в помещении, где проходила встреча, неизвестно. Источники утверждают, что встреча президентов не предполагала обмена подарками.

Напомним, Навроцкий обвинил Украину в недостаточной благодарности Польше за помощь в ходе отражения российского вторжения.

Ранее Украина и Польша спорили, чей президент должен первым приехать с визитом.

Война в Украине идёт 1396-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 20 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.