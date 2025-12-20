Президент Польши Кароль Навроцкий подарил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому двухтомник "Документы Волынской Резни".

Об этом заявляет польское издание GazetaPl.

По данным издания, в ходе вчерашнего визита Зеленского в Варшаву, Навроцкий передал Зеленскому книгу о Волынской трагедии, из-за разных трактовок которой между двумя странами постоянно вспыхивают политические скандалы.

"В ходе беседы на столе президента Навроцкого была замечена книга, которую чуть позже он передал Владимиру Зеленскому. Это было двухтомное исследование Института национальной памяти под названием "Документы о волынском преступлении". Издание было опубликовано в 2023 году, когда Кароль Навроцкий занимал пост президента Института. Книга состоит из свидетельских показаний, большинство из которых подтверждено подписями очевидцев. Волынская резня является одним из важнейших и наиболее чувствительных вопросов в польско-украинских отношениях за последние десятилетия", - пишет издание.

Массовые убийства этнических поляков на Волыни отрядами украинских националистов в ходе Второй Мировой войны, в Польше официально признаны актом геноцида. Киев такую трактовку событий оспаривает.

Напомним, в середине августа Навроцкий призвал криминализовать демонстрацию символики ОУН-УПА и сажать за это в тюрьму. Он назвал членов ОУН-УПА "убийцами и извращенцами".

Между тем в Украине пригрозили последствиями Польше в ответ на эти действия.