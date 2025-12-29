Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный в начале января готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне.

Об этом сообщили Radio NV источники в политических и дипломатических кругах.

По словам собеседников, приближенных к Офису президента, Залужный еще несколько недель назад озвучил свое желание об отставке Владимиру Зеленскому, когда находился в Киеве.

"Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил", - говорят источники.

"Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4-5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение", - говорит другой источник.

Напомним, ранее мы писали, что расследования НАБУ и САП в отношении ближайшего окружения Зеленского могут иметь целью принуждение президента Украины к созданию нового правительства в интересах так называемой "антизеленской коалиции" (видную роль в которой играет и собственник NV Томаш Фиала). Также мы сообщали, что одним из кандидатов на премьера в новом правительстве "коалиция" рассматривает Залужного.

Между тем в соцсетях набирает обороты кампания против Залужного. Как считают сторонники экс-главкома, организована она по заказу Банковой.