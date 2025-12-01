Бывший главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал понять, что вернулся или собирается вернуться в Украину.

Такой вывод можно сделать из нового сообщения Залужного в Фейсбуке.

Посол Украины в Британии опубликовал совместное фото с женой Еленой и подписал его: "Дома лучше всего".

Других подробностей о возвращении экс-главкома в Украину пока нет.

Напомним, недавно Залужный выступил с критикой президента США Дональда Трампа, фактически обвинив его в том, что он подталкивает власти Украины к капитуляции.

В то же время на днях экс-главком ВСУ поддержал идею заключения мира без "полной победы" над Россией. По словам посла в Великобритании, подобный расклад прописан в истории.

А сегодня мы писали, что Залужный призвал разместить в Украине ядерное оружие в качестве одной из возможных гарантий безопасности. Ему возразил американский сенатор Линдси Грэм и заявил, что это невозможно.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.