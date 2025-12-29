Уклонистов от мобилизации могут лишить права голоса на следующих выборах.

Такое допущение сделал советник Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Новости.LIVE".

Журналистка спросила его, могут ли лишить избирательного права тех, кто уклоняется от военной службы. По словам Подоляка, этот вопрос рассмотрит Верховная Рада.

"Эти детали как раз и должны наработать в рамках рабочей группы парламентарии, потому что это изменения в законы, социальная ответственность людей. Парламентарии должны дать ответы на эти вопросы, потом может быть определенная общественная дискуссия и после этого будет решение, как все это должно происходить", - заявил Подоляк.

Таким образом, советник фактически поддерживает запрет голосовать нескольким миллионам мужчин, которые относятся к протестному электорату и вряд ли проголосуют за действующую власть.

Напомним, что власти хотят провести выборы в формате онлайн, который поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще со времен ковида, чтобы люди могли голосовать онлайн", - сказал он.

Однако даже по мнению некоторых "слуг народа" такое голосование несет угрозу фальсификаций. К тому же онлайн-выборы нарушают главный принцип голосования - анонимность.